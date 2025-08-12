Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела совещание с участием субъектов профилактики по итогам работы за 1-е полугодие 2025 года в части исполнения Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений и предупреждению коррупционных правонарушений на территории Буда-Кошелевского района на 2025 год.

На совещании были рассмотрены итоги выполнения пунктов Комплексного плана, предложения для внесения в него на 2-е полугодие. Также был сделан акцент на своевременном и качественном предоставлении информации субъектами профилактики по выполнению пунктов плана.