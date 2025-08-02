Через тяжелые испытания шли к победе советские солдаты, отдавая свои жизни за Родину. Нелегкие сороковые пришлось пережить и нашему земляку Михаилу Сергеевичу Орлову.

Родился он в 1925 году в многодетной крестьянской семье в деревне Борки. Ему было всего семь лет, когда умер отец. Мать изо всех сил старалась, чтобы обеспечить ребятишек всем необходимым.

В 1944 году восемнадцатилетний Михаил был призван в Красную армию. Изначально попал в тыловой город Киров, а потом его направили в учебный радиополк в Горький (так назывался ранее Нижний Новгород). После обучения на курсах радиотелеграфистов он был отправлен на фронт, на территорию Польши. Именно с этого момента и началась его фронтовая жизнь.

Служил молодой боец связистом. За два года на войне увидеть и пережить довелось немало. Весть о победе для него, как и для всех советских людей, была огромной радостью. Предстоящая встреча с родными и близкими согревала душу. Но вернуться домой Михаил Сергеевич смог лишь спустя три года после долгожданной победы. Сначала служил в Германии, затем на протяжении нескольких месяцев в г. Рённе на датском острове Борнхольм: выслеживал немецкие корабли.

Стоит сказать, что в начале Второй мировой войны Дания была оккупирована Германией. Остров Борнхольм немецкие войска использовали как базу отдыха для своих солдат и перевалочный пункт для перегруппировки сил. В 1945-м после капитуляции Германии остров был освобожден советскими войсками.

Позже Михаил Орлов был переведен на службу в Польшу и пробыл там до 1948 года. Из воспоминаний участника войны: «Весть о демобилизации была неожиданной. Домой, конечно, очень тянуло. Хотелось увидеть родные места, крепко обнять мать, братьев и сестер». И вскоре он вернулся.

Впоследствии Михаил Сергеевич переехал жить в деревню Руденец. Сельчане относились к нему с уважением, а детвора с интересом слушала его рассказы о нелегких фронтовых дорогах.

Елена БЕЛКО