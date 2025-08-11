Какой будет погода в Беларуси на этой неделе, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Рабочие будни большинства белорусов на текущей неделе будут проходить на фоне солнечной, умеренно теплой погоды. Так, под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков по стране не ожидается, лишь днем 12 августа (вторник) местами, в основном по северо-востоку, где скажется влияние неустойчивой воздушной массы, пройдут небольшие кратковременные дожди. Вместе с тем при ясном небе ночи будут довольно свежими в пределах 6-13 градусов тепла, а днем лучи августовского солнца смогут прогреть воздух до комфортных 20-27 градусов выше нуля, лишь в юго-западных районах будет на 1-3 градуса теплее», — рассказали в Белгидромете.

12 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами в основном по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, по югу — до плюс 27 градусов.

В среду, 13 августа, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем будет 20-26 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 28 градусов.

В четверг, 14 августа, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 20-27 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 29 градусов.

В пятницу, 15 августа, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем — 22-28 градуса выше нуля, по западу — до плюс 30 градусов.

«Согласно предварительным прогнозам, 16 августа (суббота) ночью еще сохранится преимущественно сухая погода, а утром и днем погоду начнут портить атмосферные фронты, которые обусловят в большинстве районов страны кратковременные дожди. 17 августа (воскресенье) влияние фронтальных разделов ослабнет и с ростом атмосферного давления осадки станут менее интенсивными, примут локальный характер. При развитии конвективной облачности в отдельных районах страны прогремят грозы. Вместе тем в субботу дожди не помешают воздуху прогреться до 23-29 градусов, по югу — до плюс 32, а в воскресенье в результате поступления прохладной воздушной массы дневной фон температур окажется в пределах от плюс 17 градусов по северу до плюс 26 градусов по юго-востоку. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы», — отметили в Белгидромете.

В субботу, 16 августа, ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла, днем будет 23-29 градусов выше нуля, по югу — до 32 градусов жары.

В воскресенье, 17 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем будет от плюс 17 градусов по северу до плюс 26 градусов по юго-востоку.