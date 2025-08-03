О специфике работы, жизненных ценностях и счастье быть многодетным отцом рассказал представитель трудовой династии железнодорожников, житель районного центра, составитель поездов станции Буда-Кошелевская Максим Кучеров.

Еще в детстве, затаив дыхание, он наблюдал за работой дедушки и дяди, за мимо проезжающими пассажирскими и грузовыми составами. Свою мечту работать на железной дороге пронес через годы. Поэтому вовсе не случаен был и его выбор: в Гомельском железнодорожном техническом училище получил профессию мастера путей. Трудовую деятельность начинал водителем, но спустя время все же пришел в однажды выбранную профессию.

Основная задача составителя поездов – формирование и расформирование поездов, отцепка и прицепка вагонов, обеспечение безопасности движения составов при маневровых передвижениях. На первый взгляд кажется, что сложного – соединить или разъединить состав. А на самом деле это до мелочей отточенный алгоритм действий. Причем трудится составитель поездов в тесном взаимодействии с дежурным по станции и машинистом. Работа предполагает сменный характер, по 12 часов, в том числе и в ночное время. И практически все время составитель поездов проводит на железнодорожных путях. Нередко его направляют в Жлобин, Костюковку, Узу.

Смена начинается с обязательного предсменного инструктажа. Затем проверка экипировки и выход на пути: дежурный по станции дает команду, составитель поездов, в свою очередь, по рации сообщает машинисту о своих намерениях произвести ту или иную операцию. При этом важно быть постоянно на связи и выполнять требования регламента переговоров. К тому же весь производственный процесс записывается на видеорегистратор: впоследствии начальник станции и ревизор движения проверяют выполненную работу.

В том, насколько синхронно и слаженно трудятся железнодорожники, убедилась лично. Максиму Кучерову предстояло прицепить вагоны к тепловозу, а несколько – отцепить. То, как ловко он управлялся с рукавами вагонов, четко вел разговор по рации, а потом перепроверял сделанное, говорит о его профессионализме. Железнодорожник также делится, что когда вагоны необходимо не просто отцепить, а переставить, то это уже ювелирная работа и трудоемкий процесс. Ведь многотонные вагоны невозможно переместить как спичечные коробки.

Работа составителя поездов предполагает и тяжелый физический труд. За смену порядка 30 вагонов нужно доставить по назначению. И все это вручную. Для закрепления вагонов используются тормозные башмаки. К слову, вес каждого – 7 кг, и применять их приходится не один десяток раз. Зато, как подмечает Максим Кучеров, и в спортзал ходить не надо.

Несмотря на ответственный и сложный характер своей профессиональной деятельности, на работу он всегда идет с удовольствием. Позитивный настрой на предстоящую смену моему собеседнику обеспечивает большая и дружная семья. У Максима и Юлии Кучеровых четверо детей. Старший сын Арсений – гимназист, помощник и правая рука отца во всех хозяйственных домашних делах. Всегда готовы помочь родителям и присмотреть за младшим братом, двухлетним Ваней, дочки-погодки Дарья и Екатерина. Супруги сразу решили, что у них будет большой дом, в котором будет звучать детский смех. Приобретя жилье, расширили и сделали в нем ремонт. В ближайших планах – обновить фасад дома. С такой дружной семейной командой, уверен Максим Николаевич, все у них обязательно получится.

Начальник станции Юлия Емельянченко-Суслова характеризует Максима Кучерова как ответственного и исполнительного работника. Отмечает, что специалистов этой профессии на станции четверо. Как показывает практика, случайных людей среди них нет, впрочем, как и во всем коллективе. За каждого из работников – дежурных по станции, билетных кассиров, монтеров путей – она готова поручиться. Юлия Юрьевна поздравляет коллектив станции Буда-Кошелевская с профессиональным праздником и желает железнодорожникам, ветеранам отрасли и их семьям мирного и созидательного труда, благополучия, успехов во всех начинаниях.

Наталья ЛОГУНОВА

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