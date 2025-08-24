Юго-восточный регион Беларуси встретит участников XX Международного фестиваля-праздника «Славянские литературные Дожинки», VII регионального фестиваля литературы, культуры и народных традиций «На земле Кирилла Туровского», а также VIII Форума молодых литераторов «Слово».

В дни проведения литературного праздника гостей ждут творческие встречи, презентации книг, концерты, круглые столы, уроки мира и памяти.

Мероприятия посвящены 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По информации «Гомельщина официально»