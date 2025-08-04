Топливо для жарких споров подкинули представители МВД. Так, в Беларуси планируют обязать родителей защищать детей от информации в интернете, причиняющей вред здоровью и развитию. Соответствующий правовой акт уже разработан. Стремление понятное, но тема потенциально дискуссионная.

Сети — это не игрушка

Не зря все-таки интернет называют всемирной помойкой. Хорошего в сети, конечно, хватает, но не каждый взрослый в состоянии отличить правду от фейка, искренность от злого умысла, реального собеседника от бота. Дети — тем более. И малолетние потенциальные жертвы сетевого контента — особая аудитория, следить за которой нужно так же бдительно, как в реале. Никакие отговорки, Христина, не принимаются. Следить ежедневно, ежечасно, потому как от безобидного до опасного и вредного один клик.

Совсем недавно, весной, спецы предупредили о появлении интернет-­игры «Красная дверь, желтая дверь», предполагающей опасные эксперименты с детской психикой. Летом — уже новая напасть, «Культ Спавна». Детки, заигравшие­ся в реинкарнацию через жертвоприношения несуществующему божеству на одной из онлайн-платформ, стали причинять себе боль. Про так называемые группы смерти упоминаю вскользь — это проблема не новая, но, похоже, вечная. И кто, спрашивается, должен всему этому противостоять? На педагогов не киваем — их рядом в режиме 24/7 все равно нет, да и возможности этих, безу­словно, чутких людей все же ограничены профессиональным функционалом. Следовательно, только родители.

А кто у нас нынче родители? В основном зумеры, выросшие в эпоху цифровых технологий. Они и сами иногда не готовы оторваться от гаджетов ради воспитания отпрысков. Кто их может привести в чувство? Только четкие и безапелляционные формулировки законов. Обтекаемое «должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка» не прокатит! Детская информационная гигиена сегодня — важнейшая составляющая.

Дал ребенку гаджет — объясни, что к чему, но и этого уже мало. Как ты будешь отслеживать маршруты путешествия школьника в интернете, в том числе в соцсетях и мессенджерах, — это твои проблемы. Озаботишься по-настоящему — найдешь решение. Сеть и специалисты в помощь. Только бы не безразличие или чрезмерная доверчивость. В безгранично доверительные отношения родителей и детей не верю, уж прости.

Не ужесточишь законодательные рамки взаимоотношений поколений сегодня — проиграешь завтра с самого утра. Потому как беда в наши дни приходит мгновенно и откуда не ждали. А многие тренды из соцсетей столь же безумны, как современный мир. Скажем, в Великобритании 12‑летний школьник умер, последовав тренду из популярной соцсети, — «собачий кайф» в виде временного кислородного голодания мозга обернулся остановкой дыхания. На этом фоне иной «взрослый» контент выглядит не таким уж и страшным…

Кто хочет спрятаться — тот спрячется

Следить — это хорошо, это я поддерживаю. Но как? Наши родители и учителя тоже вроде следили, чтобы мы не курили за фасадом школы. Я первую (и последнюю!) сигарету попробовала в 12 лет, а ты, Саш? Последнюю, кстати, не потому, что «следаки» по рукам надавали, а потому, что напугали сверстники, мол, не будешь курить взатяжку — схлопочешь рак губы. Затягиваться не позволял дикий кашель, а рак губы мне уже тогда казался (и правильно) чем-то ужасным.

Мы бесконечно пеняем на родителей-зумеров, забывая, кто и как растил их самих. Скажи еще, что рейтинговые шоу моего отрочества вроде «Беременна в 16» и «Дорогая, мы убиваем детей» — это просто фантазия режиссера. Нет! Это реальные истории. Ну и как тебе, Саша, навыки воспитания предыдущего поколения? Просто годков этак 20 назад гаджеты были не такие навороченные, а контент — не такой затягивающий, поэтому и проблема остро не стояла. Блогером никто стать не мечтал: дядя с завода или добрый доктор были нашими героями. В наркошопы через даркнет никто не завлекал, обещая баснословные карманные деньги, — мы радовались паре рублей на смаженку.

Ты, Саша, не веришь в искренний диалог, а я — да. Как сказала один классный педиатр: «Ребенок — это тоже человек. С ним надо договариваться». С коммуникацией сейчас проблемы, подтвердила она же. Тем более дети схватывают не то, что им говоришь, а то, что сам делаешь. Если мама и папа залипли в рилсах, но при этом ругают за лишний проведенный в телефоне час — где логика и справедливость? По­этому первое и самое главное правило — детокс для всей семьи. Хотя бы на выходных. Настольные игры, книги, прогулки, зоопарк — список бюджетных развлекушек почти бесконечен. Вижу, как это делают мои друзья, — работает! По факту одни плюсы: во-первых, ребенок разгрузит голову, во-вторых, станет ближе к родителям. Там и до пресловутого доверия недалеко. Хотя налаживать его надо не в переходный возраст, а с первых лет.

Кстати, помнишь, как в детстве с нами не говорили о сексе? Тут я хотя бы могу понять — тема деликатная. Но сегодня не говорят в принципе ни о каких нюансах жизни. То, что переходить дорогу нужно на зеленый, а чужим людям дверь открывать нельзя, — выучили. А вот о том, что легких денег не бывает, шутка о заминировании школы чревата статьей, да и лайки под чем попало тоже, не все слышали. А должны! Причем не от педагогов (хватит уже на них все вешать), а от тех, кто подарил жизнь. Иначе зачем это все?

И да. Примочки типа «родительского контроля» прикольные и полезные, но — только не говори, что удивлен! — дети научились замки взламывать, запреты обходить. «Где ты училась, я там преподавал» — давайте об этом не забывать.

НАШИ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ (ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ 6 — 17 ЛЕТ)



Источник: sb.by