Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа заслушал доклад о работе банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, обращаясь к председателю правления Национального банка Роману Головченко, не так давно назначенному на эту должность с поста премьер-министра страны, обратил внимание, что ждет от него взвешенного, объективного взгляда на состояние дел в экономике в целом. «Не сказать, что ты сейчас в стороне, но все-таки в какой-то степени сбоку. И очень важно, как опытного человека, твое мнение по состоянию экономики Беларуси на сегодняшний день. На что надо обратить внимание прежде всего — это главное, что ты мне должен рассказать», — заметил Президент.

«И второе. Как я уже предупреждал главу Администрации (Администрации Президента. — Прим. БЕЛТА), что наша сегодняшняя встреча и ваш доклад по ситуации в стране, в области банков, финансов, не значит, что мы не встретимся на уровне Президента со специалистами и руководителями наших банков и Национального банка прежде всего для того, чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка и прочего», — добавил глава государства.

Отдельно затрагивалась тема увеличения совокупной прибыли банков в стране, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой — есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики.

Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики.

«Это очень важно, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В банках «лишних» денег быть не должно. И прибыль — все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики».

