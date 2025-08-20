Владимир и Андрей Климовы, Сергей Набокин и Дмитрий Быков, Владимир Чернявский и Дмитрий Завбанов намолотили свыше 1000 тонн зерновых. В торжественной обстановке героев жатвы поздравили председатель райисполкома Валентин Ундруль, директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, активисты первичной организации ОАО «Гомсельмаш» объединенной организации Министерства промышленности Республики Беларусь ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Майсейкова, Светлана Разуванова, Жанна Воликова и Наталья Прядко, председатель районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Парфененко, коллеги по работе.

Валентин Ундруль поблагодарил хлеборобов за нелегкий добросовестный труд и пожелал им здоровья, мира, хорошей погоды и высоких намолотов. От районного исполнительного комитета Валентин Антонович вручил аграриям дипломы и повязал ленты «Лидер жатвы-2025». К поздравлениям присоединился Сергей Дрозд, вручив комбайнерам благодарственные письма и денежные сертификаты.

От Белорусского союза женщин активисты ОАО «Гомсельмаш» в свою очередь также выразили слова признательности всем хлеборобам, а экипажу в составе Руслана Салахова и Александра Ткачева, которые первыми в своем сельхозпредприятии намолотили 1000 тонн зерновых, преподнесли хлебные караваи нового урожая, подарки и путевки на оздоровление в санаторий.

Со словами благодарности к аграриям обратилась Елена Парфененко. От районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Петровна вручила подарок и денежный сертификат учителю физической культуры и здоровья Буда-Люшевской школы Дмитрию Быкову. Второй год подряд во время своего трудового отпуска он принимает активное участие в уборочной кампании.