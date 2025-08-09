Водителям и пешеходам в эти дни скучать некогда — нужно проштудировать обновленные Правила дорожного движения, которые вступят в силу с 1 сентября.

Главные новации по СПМ

Новый взгляд на средства персональной мобильности — так можно назвать главный блок новаций. Во‑первых, уточнено само понятие. СПМ — это одноместное устройство, имеющее электродвигатель и максимальную скорость до 25 км/ч (ключевой показатель!), предусмотренную его конструкцией. В населенных пунктах на таких электросамокатах, сегвеях, моноколесах и т.п. можно будет передвигаться по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч, а по тротуару — не более 10 км/ч. При этом тяжелым устройствам (массой от 35 кг) по тротуарам ездить нельзя.

Лица, управляющие СПМ, приравнены к велосипедистам. Они будут обязаны спешиваться при пересечении проезжей части. Например, если у вас моноколесо, нужно с него сойти и либо катить рядом, либо взять в руки. Исключений из правил два. Спешиваться не нужно, если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров, а также при движении на перекрестке по велодорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части (когда это допускается ПДД).

Юным водителям СПМ до 14 лет нельзя управлять данной техникой на дороге без сопровождения совершеннолетних (за исключением жилых зон). Всем, кто управляет такими средствами, запрещено двигаться в пешеходной зоне, поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении. Возбраняется и оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия другим участникам дорожного движения. Что касается шлема на голове, то эта норма носит рекомендательный характер.

Передвигаться на СПМ вне населенных пунктов, как и прежде, разрешено по обочине, а если она не позволяет этого делать, то не далее 1 м от края проезжей части. Максимальная скорость — 25 км/ч.

Статус нужно подтвердить

Владельцы устройств, ранее относящихся к средствам персональной мобильности и имеющих максимальную конструктивную скорость движения более 25 км/ч, должны будут зарегистрировать своих «железных коней» в ГАИ. В упрощенном порядке. Но перед этим — подтвердить соответствие ТС категориям «мопед» или «мотоцикл». Для этого нужно будет представить средство передвижения в испытательную лабораторию — таких в стране девять. Если по результатам оценки технику признают соответствующей требованиям Техрегламента ТС, будет оформлен электронный паспорт, и уже с ним можно будет направляться в МРЭО. В противном случае средство передвижения нужно будет доработать. К слову, на транспортное средство обязательно нужно оформлять страховку.

Упрощенная регистрация будет действовать до 1 сентября 2026 года. Адреса и порядок прохождения оценки до 1 сентября должны озвучить в Госстандарте.

Тонировке дали послабление

В новой редакции ПДД разрешены тонировка, нанесение пленочных покрытий, установка шторок на задних боковых и заднем стеклах автомобиля. При этом какая‑то норма по светопропускаемости не установлена. Однако в ГУ ГАИ МВД предупреждают водителей: Госавтоинспекция будет безжалостна к нарушителям, наносящим пленочные покрытия на передние стекла. Более того, авто с нарушениями по тонировке будут помещать на охраняемую стоянку и оставлять там до окончания административного процесса.

Оживление в садовых товариществах

По просьбам граждан в обновленных ПДД закреплена возможность движения на мотоблоке с прицепом по территории садоводческих товариществ, которые, кстати, теперь относятся к жилой зоне. Движение допускается в светлое время суток по обочине дороги, на которой установленная скорость не превышает 90 км/ч. При отсутствии обочины — не далее 1 метра от края проезжей части.

Как визуально определить территорию товарищества? В ГАИ пояснили: внешним ориентиром могут быть, например, ворота или шлагбаум. В случае необходимости владельцы садоводческих товариществ имеют право обратиться в Госавтоинспекцию для согласований в установке знаков «Начало жилой зоны» и «Конец жилой зоны».

ВАЖНО

♦ С 1 сентября изменится статус велосипедных переездов — теперь это будет не участок проезжей части, а элемент велосипедной дорожки.

♦ При движении по дороге в темное время суток или при недостаточной видимости не только водители велосипеда и мопеда, но и средства персональной мобильности должны будут соответствовать строгим требованиям безопасности. Спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель СПМ должны быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (исключение — движение по велодорожке).

♦ Появление автоматической системы контроля за средствами персональной мобильности пока вопрос будущего. На сегодняшний день в ГАИ активно используют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Если случается ДТП, то скорость рассчитывается экспериментальным путем. Но технологии не стоят на месте, и в Госавтоинспекции работают над тем, чтобы охватить системой контроля скоростного режима новые пространства.

♦ В ГАИ готовы с 1 сентября принимать теоретические экзамены с учетом изменений в Правила дорожного движения.

