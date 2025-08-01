С 1 августа стартовал прием заявок на республиканский конкурс «Трыенале маладых мастакоў», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры.

К участию в конкурсе приглашаются граждане, в том числе иностранные, и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси: профессиональные художники, люди, получающие художественное или искусствоведческое образование в средних специальных учреждениях и вузах, а также творческие, научные, педагогические, музейные работники и лица, имеющие действующий профессиональный сертификат творческого работника.

Возраст участников — до 35 лет — определяется по состоянию на дату начала приема заявок. Конкурс проходит в два этапа: первый (отборочный) и второй (финальный в виде республиканской выставки).

На первом этапе, в период с 6 по 8 октября, отборочная комиссия по результатам открытого просмотра заявок и материалов выдвигает до 10 работ в каждой номинации для участия в республиканской выставке современного изобразительного искусства. По решению комиссии количество отобранных работ может быть увеличено.

На втором (финальном) этапе конкурса, в период с 13 ноября по 14 декабря, по результатам открытого просмотра и оценки произведений искусства, экспонируемых в рамках республиканской выставки, жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации.

Заявки на участие присылаются с 1 августа по 26 сентября в адрес редакции конкурса: 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 3. Телефоны: +375 17 235 03 31,+375 17 399 09 78. Подробную информацию можно узнать на сайте Министерства культуры.