В Беларуси стоимость питания в школах в новом учебном году остается на уровне прошлогодней. Об этом журналистам сообщила начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Люция Михальчук, передает корреспондент БЕЛТА.





«На сегодня стоимость питания остается пока такой, какая была в прошлом учебном году. Дальнейшие изменения согласовываются с Советом Министров», — сказала Люция Михальчук.

Она отметила, что денежные нормы расходов на питание утверждены постановлением Совета Министров от 27 апреля 2013 года №317. Изменения в документ вносятся ежеквартально.