Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова приняла участие в чествовании экипажа комбайнеров-тысячников СУП «Морозовичи-Агро» в составе Александра Цугаева и Александра Шитова.

От имени районного исполнительного комитета Людмила Адамовна поздравила тружеников с достойным намолотом, пожелала им крепкого здоровья, дальнейших успехов на хлебной ниве, повязав ленты передовиков жатвы и вручив дипломы. К поздравлениям присоединились председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Тамара Кравцова, директор сельхозпредприятия Александр Хаврученко и вручили благодарственные письма и денежные премии.

Александр Цугаев и Александр Шитов работают на комбайне GS12A1 PRO. В настоящий момент они заняты на уборке озимой пшеницы. По словам главного агронома Екатерины Вишняковой, данная культура убрана на 850 га. Намолочено 2810 тонн зерна при урожайности 42 ц/га.