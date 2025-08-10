«Ваш профессионализм, опыт, добросовестное отношение к делу – залог успешного развития отрасли и социальной стабильности региона. Благодаря вашему упорному труду растут новые кварталы, школы и детские сады, спортивные объекты, благоустраиваются города и поселки».

Последние годы стали знаковыми для строительного комплекса Гомельской области, подчеркнул губернатор:

«Вашими руками возведены действительно уникальные объекты, которыми гордятся жители региона: Ледовый дворец в Светлогорске, многофункциональный спортивно-развлекательный центр в Мозыре, современный плавательный бассейн в Гомеле, первый 24-этажный жилой дом в областном центре. Это лишь часть примеров масштабной работы, результаты которой каждый день видны нашим землякам».

Особые слова признательности глава региона выразил ветеранам отрасли, чей опыт, знания и традиции стали прочной основой сегодняшних успехов.