С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к прохожим. Ведь у каждого из нас утро начинается с определенной процедуры: одни идут выгуливать животных, другие по нескольку раз отключают будильник и только потом встают, а кто-то вообще берет телефон, чтобы узнать последние новости из интернета.

Жанна ОРЛОВА с дочерьми, жители райцентра:

– Мое утро начинается в 6.00 с чашечки ароматного кофе. Постепенно пробуждаюсь и приступаю к приготовлению завтрака. Старшая дочь Евгения с радостью присоединяется ко мне, помогает накрыть стол и заварить чай. После семейного завтрака провожаю мужа на работу и отвожу ребенка в детский сад.

Ирина ТОЛОЧКО, работник торговли:

– Просыпаюсь я с восходом солнца. Каждое мое утро наполнено важными делами. Вместе с мужем мы занимаемся торговлей, ездим за свежим товаром, чтобы наши покупатели могли наслаждаться вкусными и полезными фруктами и овощами. Такой ритм жизни делает мой день насыщенным.

Евгений БОБЫРЁВ, учащийся Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Традиционно утро начинается с душа. Потом готовлю вкусный завтрак, придающий силы и настроение. Далее планирую предстоящий день – это помогает расставить приоритеты и четко следовать намеченным целям.

Ирина СНЕЖНАЯ

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