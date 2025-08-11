На Pravo.by опубликован Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 2025 г. №295, которым корректируются Правила дорожного движения. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы государства от 28 ноября 2005 г. №551.





Изменениями, в частности, предусмотрено уточнение определения термина «механическое транспортное средство», под которым понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем.

Также установлено, что к механическим транспортным средствам не относятся:

средства персональной мобильности;

велосипеды, имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, или максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой, не более 25 км/ч либо иной двигатель с аналогичной характеристикой;

транспортные средства, приводимые в движение двигателем, максимальная конструктивная скорость движения которых превышает 25 км/ч, имеющие массу менее 35 кг и на которых отсутствуют сиденье и рулевое управление.

Кроме того, в числе изменений:

исключение нормы о том, что к мопедам приравниваются другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками;

корректировка термина «средство персональной мобильности» (под ним понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов) и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей). Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам с учетом особенностей, предусмотренных Правилами);

введение нормы о том, что движение на мотоблоке с прицепом разрешается только в светлое время суток по обочине дороги, установленная скорость движения по которой не должна превышать 90 км/ч, а при отсутствии обочины – по проезжей части дороги не далее 1 метра от ее правого края;

закрепление обязанности велосипедиста и водителя средства персональной мобильности спешиваться перед пересечением проезжей части (при этом учтены случаи, когда разрешено не спешиваться).

Помимо этого, ПДД дополнены перечнем запретов для водителей средства персональной мобильности. К ним отнесены:

движение в населенном пункте со скоростью более 10 км/ч, за исключением движения по велосипедным дорожкам или проезжей части дороги, когда это допускается;

до достижения 14 лет управлять средством персональной мобильности на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (за исключением жилых зон);

движение в пешеходной зоне;

поворот налево или разворот на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

движение по тротуару, если масса средства персональной мобильности превышает 35 кг;

оставление средства персональной мобильности в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

Водителю средства персональной мобильности рекомендуется использовать во время движения шлем.

Правовой акт направлен на совершенствование организации дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение культуры участников дорожного движения.

Основные положения Указа вступают в силу с 1 сентября 2025 г.

pravo.by