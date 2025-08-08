Готовимся к новому учебному году вместе!

В рамках подготовки ко Дню знаний, приёму учащихся в школы и оптимизации документооборота в образовательных организациях, Министерство образования запускает специальную консультационную «горячую линию».

📞Телефон для связи: 8 (017) 222-43-12

📆Режим работы:

Пн–Пт: с 9:00 до 18:00

Обед: с 13:00 до 14:00

🔹 На связи – ведущие специалисты Министерства образования: методисты, руководители управлений, научные сотрудники.

❓Вы можете получить консультацию по вопросам:

✅Подготовка школ и учреждений к новому учебному году

✅Приём детей в 1-е и последующие классы

✅Снижение излишней документации в учреждениях образования

✅Другие актуальные темы общего среднего образования

💬Не оставляйте вопросы без ответа – звоните, уточняйте, решайте!