Готовимся к новому учебному году вместе!
В рамках подготовки ко Дню знаний, приёму учащихся в школы и оптимизации документооборота в образовательных организациях, Министерство образования запускает специальную консультационную «горячую линию».
📞Телефон для связи: 8 (017) 222-43-12
📆Режим работы:
Пн–Пт: с 9:00 до 18:00
Обед: с 13:00 до 14:00
🔹 На связи – ведущие специалисты Министерства образования: методисты, руководители управлений, научные сотрудники.
❓Вы можете получить консультацию по вопросам:
✅Подготовка школ и учреждений к новому учебному году
✅Приём детей в 1-е и последующие классы
✅Снижение излишней документации в учреждениях образования
✅Другие актуальные темы общего среднего образования
💬Не оставляйте вопросы без ответа – звоните, уточняйте, решайте!