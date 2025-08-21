На территории Буда-Кошелевского района проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — возраст!», целью которого является предупреждение преступлений и правонарушений в отношении пожилых и престарелых граждан.

Необходимо отметить, что за истекший период текущего года на территории г.Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района зарегистрировано 13 преступлений в отношении пожилых и престарелых граждан. По статьям УК Республики Беларусь: ст.205 -10 УК (АППГ — 7), ст.212 — 2 УК (АППГ — 0), ст. 317 УК — 1 (АППГ — 0).

Так, на 15.08.2025 на территории Буда-Кошелевского района в отношении пожилых граждан не зарегистрировано преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Предусмотренные ст. 205 УК — 10 (AППГ — 7), установлено подозреваемых — 9 (AППГ — 3); ст. 317 УК — 1 (АППГ — 0), установлено подозреваемых — 1 (AППГ — 0); ст. 212 УК — 2 (АППГ — 0) установлено подозреваемых — 0.

По сравнению с AППГ наблюдается рост на 62,5% совершенных пpecтуплений в отношении пожилых. Из них: раскрыто — 10, или в процентном соотношении — 76,9% (AППГ — 72,7).

Самым распространенным видом преступного посягательства являются имущественные преступления 205 УК РБ, которые совершены в отношении пожилых граждан, находящихся на пенсионном обеспечении.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Буда-Кошелевского РОВД напоминает ряд правил, которые уберегут вас и ваше имущество:

— не впускать в свое жилище незнакомых лиц, которые могут представяться сотрудниками «социальных служб, работниками горгаза и т.д.», при этом не имея при себе документа, удостоверяющего личность и занимаемую должность;

— в случае планового посещения и проверки технической исправности всех коммунакаций, необходимо обязательно записывать установочные данные лиц вас посещающих специалистов;

— во время посещения по месту жительства граждан, представившихся работниками социальной службы, горгаза и т.д. в обязательном порядке закрывать входную дверь на замок, не оставлять незнакомцев одних в комнатах без присмотра;

— для получение справочной информации по поводу посещения вас по месту жительства работников горгаза, социальных служб, почтовых отделений, вам необходимо в обязательном порядке обращаться в справочные cлужбы вышеуказанных организаций, перед тем как открывать входную дверь.

В случае совершения преступлений и правонарушений в отношении пожилых и престарелых граждан, в обязательном порядке необходио обратиться за помощью по телефону 102.

Старший участковый инспектор милиции OОПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов