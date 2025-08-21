Превышение установленной скорости движения — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно более ста дорожно-транспортных происшествий совершается на дорогах Гомельщины вследствие превышения скорости.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а так же интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на видимость дороги в направлении движения и ее состояние. Так же принимайте во внимание ваше физическое и душевное состояние, опыт вождения. При движении водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.

Уважаемые водители, всякий раз, когда вы оказываетесь за рулем, не забывайте придерживаться допустимых Правилами дорожного движения скоростных режимов. В населенных пунктах разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью:

легковым автомобилям и грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой нс более 3,5 тонны на автомагистралях не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч;

автобусам и мотоциклам — не более 90 км/ч;

автобусам, легковым и грузовым автомобилям при их движении с прицепом, грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой более 3.5 тонны на автомагис1ралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — нс более 70 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта не нарушать установленные скоростные режимы движения, ведь высокая скорость может привести к большой трагедии.