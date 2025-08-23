В связи с окончанием летних каникул, в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей и подростков, в Республике Беларусь будет проведено республиканское профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого, в соответствии с требованием пункта 166.9 Правил дорожного движения, в период с 25 августа по 5 сентября необходимо в обязательном порядке включить на транспортном средстве ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) при движении в светлое время суток.

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

По итогам января-июля 2025 года наблюдается рост количества аварий с участием детей и подростков (с 28 до 35; +7), а также количества раненых в них несовершеннолетних (с 29 до 37; +8), при этом количестве погибших (2; в уровне) осталось в уровне с аналогичным периодом прошлого года.

Рост ДТП с участием несовершеннолетних, а также травмированных в них детей и подростков отмечен в Советском (с 3 до 5; +2), Центральном (с 1 до 2; + 1) и Железнодорожном (с 3 до 4; +11 ) районах г. Гомеля, а также Мозырском (с 2 до 6; +4), Гомельском (с 1 до 3; +2), Буда-Кошелевском (с 0 до 2; +2), Кормянском (с 0 до 2; + 2), Наровлянском и Лельчицком (с 0 до 1; +1) районах области. Количество погибших несовершеннолетних возросло в Лельчицком и Житковичском (с 0 до 1; +1) районах, травмированных в Речицком районе (с 3 до 4;+1).

С участием детей-пешеходов совершено 12 (13; -1) ДТП (из них два на средствах персональной мобильности, в которых 12 (11; +1) несовершеннолетних травмпрованы, погибших (2; -2) нет. Анализ ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов показывает, что 8 происшествий произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В двух ДТП, произошедших в темное время суток пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами (не требуется согласно ПДД). Еще в 5 ДТП малолетние (3 были без сопровождения законных представителей) получили травмы при движении по проезжей части.

С участием детей-пассажиров произошло 15 (11;+4) ДТП, в которых 17 (14; +3) несовершеннолетних травмированы и 2 (0; +2) — погибли. С нарушением установленных правил перевозился 1 малолетний ребенок, будучи пассажиром мотоцикла (в возрасте до 12 лет), при этом 6 подростков (в возрасте от 12 до 17 лет) перевозились с нарушением (6 — не пристегнуты ремнями безопасности, 1 на мотоцикле без мотошлема, 3 в прицепе мотоблока).

С участем детей-велосипедистов зарегистрировано 6 (4; + 2) ДТП, в которых пострадало б (4; 2) несовершеннолетних. Анализ таких автоаварий показывает, что в четырех случаях дети (не достигшие 14-летнего возраста) пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не спешиваясь. Еще в одном малолетний пересекал проезжую часть дороги, не спешиваясь в неустановленном месте.

С участием несовершеннолетних водителей зарегистрировано 2 (0; +2) ДТП, в которых пострадало 2 (0; +2) детей (в одном случае водитель имел водительское удостоверение соответствующей категории, во втором нет).

В 75% или 27 ДТП от общего количества происшествий с участием несовершеннолетних произошли по причине нарушений ПДД водителями.

По вине детей зарегистрировано 8 (3; +5) ДТП, где 8 несовершеннолетних травмированы (5 будучи пешеходами (один из них на СПМ, 2 — велосипедиста, 1 водитель).

За 20 дней августа т.г. произошло еще 3 ДТП, в которых 1 подросток погиб (велосипедист) и тяжело травмированы 2 несовершеннолетних пешехода.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать самые элементарные Правила дорожного движения и быть достойным примером для подражания подрастающему поколению!

Уважаемые взрослые, обратите особое внимание на обучение детей дорожной грамоте, умению ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепите полученные знания на практике. Напомните основные требования Правил дорожного движения. Расскажите ребенку главное правило: находясь на улице, следует быть внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию.

При выходе из дома всегда обращайте внимание ребенка на то, есть ли движение транспорта возле подъезда. Объясните, что стоящие транспортные средства и растущие деревья могут сильно ограничивать обзор дороги, поэтому прежде чем выйти на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, необходимо обязательно убедиться в своей безопасности и ни в коем случае не выбегать резко из подъезда на дорогу!

Каждый раз повторяйте ребенку, что проезжую часть необходимо переходить только в установленных для этого местах и только на разрешающий сигнал светофора! Но при этом должно действовать главное правило – посмотри по сторонам и убедись, что все водители остановились. Двигаться необходимо только по тротуарам или пешеходным дорожкам, при этом все равно внимательно следить за дорожной обстановкой.

В вечернее время и в условиях недостаточной видимости безопасность ребенка необходимо повысить с помощью светоотражающих элементов на одежде, рюкзаке и т.д. Он должен понимать, что световозвращающие элементы сделают его заметней для водителей, к тому же это ярко и красиво!

Велосипедистам стоит помнить, что движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом:

выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота;

колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно состоявлять не менее 100 метров;

при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна распологаться слева от велосипедиста.

Своевременно напоминайте детям о правилах движения на двухколесном транспорте. И помните, что управлять велосипедом по дороге без сопровождения взрослого разрешено только с 14 лет! Отпуская ребенка кататься на велосипеде вы должны быть уверены, что он знает и понимает, где и как ему нужно двигаться. Не забывайте также о велоэкипировке. В случае падения, она значительно снизит тяжесть травм.

Особую популярность приобретают сейчас средства персональной мобильности – это электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Все, кто управляет данными средствами, с 1 сентября 2025 года они приравниваются к велосипедистам и обязаны соблюдать особые требования к безопасности.

Родители, прежде чем купить подобное устройство своему ребенку, помните, что на нем, также как и на велосипеде запрещено передвигаться в возрасте до 14-ти лет (кроме пешеходных и жилых зон). На средствах персональной мобильности разрешается ехать по велодорожке, а при ее отсутствии – по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для пешеходов!

Велосипедист и водитель на СПМ обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. Также, согласно нововведениям в ПДД, при пересечении проезжей части велосипедисты и водители на СПМ обязаны спешиваться! За исключением трех случев: при движении по велопереезду, который оснащен транспортным светофором для велосипедистов, при движении по линии тротуаров и обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам при движении, на перекрестке по велопереезду или не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги, когда это допускается ПДД, руководствуясь требованиями транспортных светофоров или регулировщика для транспортных средств, а на нерегулируемом перекрестке — правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета.

Кроме того, не забывайте, что скорость при управлении средством персональной мобильности по велодорожке должна быть не выше 25 км/ч, а во всех остальных случаях 10 км/ч.

Уважаемые водители, управляя транспортными средствами проявляйте особое внимание вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где возможно появление на проезжей части пешеходов и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток, на неосвещенных участках дорог, до минимума снижайте скорость для обеспечения безопасности дорожного движения.

Также помните, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

Так же запрещена перевозка детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, мопеда.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

В остальных случаях при перевозке несовершеннолетнего в автомобиле должен всегда использоваться ремень безопасности, даже если он едет на заднем сидении.

Родители! Будьте более внимательны к своим детям! Контролируйте нахождение своих детей, особенно в ночное время!

Также следует контролировать и местонахождение своих транспортных средств, не позволяйте детям управлять ими, а ключи зажигания храните в надежном месте!

Кроме того, не покупайте подарки, которые не соответствуют возрасту ваших детей! Всему свое время!

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома