Аферисты все чаще используют мессенджер Telegram для обмана граждан. Внимание людей привлекают разными уловками. Начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич рассказал корреспонденту БЕЛТА о наиболее часто встречающихся мошеннических схемах в популярном мессенджере и дал советы, как не попасться на уловки аферистов.

«Произошла утечка персональных данных»

Одна из распространенных мошеннических схем в Telegram — Fake boss. В мессенджере от имени руководителя человеку поступает сообщение о том, что в организации якобы произошла утечка персональных данных (или ожидается проверка вышестоящей организации). С подчиненным должен связаться правоохранитель или представитель проверяющего ведомства. Об этом разговоре просят никому не рассказывать. После сообщения от «начальника» с человеком связывается другой мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных или вышестоящих органов. Далее собеседнику сообщают, что его деньги похитили и оставшиеся средства следует перевести на «безопасный счет».

Как обезопасить себя в подобной ситуации? «Если вам приходит сообщение от начальника, коллеги или знакомого с необычной просьбой, сначала свяжитесь с этим человеком по телефону или лично. Если собеседник в мессенджере обвиняет вас в причастности к преступлению и требует перевести деньги, не поддавайтесь на уловку и сразу сообщайте о произошедшем в милицию», — подчеркнул Дмитрий Стасюлевич.



«Вам подарок!»

Аферисты могут организовать в Telegram спам-рассылку сообщений, в которых будет говориться, что пользователю якобы отправлен подарок — подписка на Telegram-premium сроком на год. К сообщению прикрепляется фишинговая ссылка. При переходе по ней открывается страница с клавишей «Активация», которая ведет на сайт, внешне схожий с авторизацией в мессенджере. Здесь необходимо указать свой номер и ввести код авторизации от Telegram.

Чтобы обмануть пользователя, рассылка осуществляется с учетных записей его личных контактов. Если человек введет код на фишинговом сайте мошенников, то впустит злоумышленников в свою учетную запись. Они смогут распоряжаться аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер.

«При получении подобных сообщений ни в коем случае не переходите по ссылке и не предоставляйте личную информацию, данные учетной записи. Игнорируйте подобные фейковые подарки», — отметил начальник управления.

«Привет, это ты на фото?»

Также мошенники могут отправлять в Telegram вирусное программное обеспечение под видом фотографий. Скачав файлы со «снимками», пользователь может не только заразить свое устройство, но и потерять все данные со смартфона.

«Обращаем ваше внимание, что фотографии не могут иметь расширение apk. Ни в коем случае не скачивайте подобные файлы», — акцентировал внимание правоохранитель.

Чтобы защитить свой гаджет, необходимо установить на телефон антивирус и отключить установку программ из непроверенных источников. Следует отключить во всех мессенджерах автоматическую загрузку файлов. Также нельзя скачивать подозрительные файлы.



«Проголосуй за племяшку»

В последнее время пользователям Telegram стала приходить спам-рассылка от знакомых с просьбой поддержать родственника в конкурсе. В сообщениях пользователей просят перейти по ссылке для голосования.

При переходе открывается страница с фейковым конкурсом. Для «учета голоса» пользователю необходимо указать свой номер и ввести код авторизации от Telegram. «Если вы введете код на сайте мошенников, то впустите злоумышленников в свою учетную запись. Они получат доступ к управлению вашим аккаунтом и смогут изменить привязанный к нему телефонный номер», — повторил Дмитрий Стасюлевич.

Сотрудник милиции также напомнил, что нельзя вводить коды из СМС на страницах, открытых из сообщений в мессенджерах, даже если они отправлены от имени знакомого.



«Оформлена заявка на удаление вашего аккаунта»

Пользователи Telegram стали получать спам-рассылку якобы от службы поддержки о том, что ими была оформлена заявка на удаление профиля. Для отмены процедуры предлагается перейти по ссылке на фишинговую страницу или интернет-ресурс (полностью идентичные дизайну самого Telegram), где требуется ввести номер телефона и код безопасности. После ввода этих данных аккаунт переходит под контроль мошенников. «Следует помнить, что платформа мессенджера не предусматривает удаление аккаунта через службу поддержки. Аккаунт может быть удален только по инициативе его владельца», — отметил начальник управления.

Что же делать, чтобы не попасть на удочку злоумышленников? «В мессенджере необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Нужно быть внимательным и не переходить по подозрительным ссылкам. Нельзя вводить свои личные данные на страницах, которые не являются официальными ресурсами Telegram. Если же вы попались на удочку злоумышленников, в настройках следует завершить все активные сеансы и сообщить о произошедшем в милицию», — резюмирует Дмитрий Стасюлевич.