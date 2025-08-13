Этим летом учащиеся и выпускники гимназии райцентра трудятся в студенческих отрядах «Торнадо 1» и «Торнадо 2» при КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Ребята занимаются благоустройством родного города: подметают улицы, убирают мусор, удаляют мелкую поросль. Первый отряд сегодня работал во дворах жилых домов, второй – наводил порядок на городском мемориале.

Рабочий день длится четыре часа с обязательными десятиминутными перерывами каждый час – такой график позволяет и продуктивно поработать, и не переутомиться. Для многих гимназистов это уже не первый трудовой опыт.

Ангелина ЧИГИНЦОВА, выпускница гимназии райцентра:

– В рядах студенческого отряда я уже второй год. В прошлом летнем сезоне занималась уборкой подъездов, а сейчас помогаю наводить порядок в городе. Мне здесь нравится: приятно видеть, как преображаются улицы, да и друзья рядом. К тому же возможность заработать на карманные расходы – важный плюс.

Полина СТАРОСОТНИКОВА, учащаяся гимназии г. Буда-Кошелево:

– В студотряде я не первый раз. В минувшем году также работала в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Это возможность немного подзаработать и провести лето с пользой. Да и ранние подъемы – хорошая тренировка перед школой, помогут быстрее войти в режим.