Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, за которой должны последовать их трехсторонние переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и Зеленским, ее место еще предстоит определить. После того, как эта встреча состоится, у нас будут трехсторонние переговоры», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он также сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией инициатив по урегулированию между РФ и Украиной.

В свою очередь портал Axios утверждает, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа.

«Знакомый с ситуацией источник сообщил, что надежда заключается в том, чтобы провести встречу Путина и Зеленского до конца августа», — написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что на его встрече с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме были обсуждены гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены европейскими странами в координации с США.

«Все очень рады возможности установления мира», — добавил он.

Ранее Трамп провел встречу с Зеленским. Вместе с ним в Белый дом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

