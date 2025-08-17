На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне 18 августа, будут обсуждать вопрос обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.

В эфире телекомпании CNN Уиткофф отметил, что основной вопрос урегулирования украинского конфликта заключается в обмене территориями. «Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», — сказал спецпосланник.

Он также прокомментировал вероятность проведения трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с Трампом и Зеленским: «Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча с Владимиром Зеленским, на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее».

При этом Уиткофф прямо не ответил, дал ли Путин согласие на подобную встречу.

