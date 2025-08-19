Автомобильные перевозчики, которые воспользовались правом (до 1 марта 2025 г.) подачи заявления о включении в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении сведений о водителе без свидетельства о повышении квалификации водителей транспортных средств, обязаны обеспечить повышение квалификации водителей не позднее 31 августа 2025 года.

Данная информация актуальна для более 100 водителей, осуществляющих свою деятельность на территории Гомельской области. Перевозчику необходимо в течение 15 календарных дней, но не позднее 15 сентября 2025 года, после окончания срока повышения квалификации внести изменения в сведения о водителе. В случае невыполнения данных сроков будет приниматься решение о приостановлении нахождения сведений в Реестре о водителе.

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается более 60 организаций, оказывающих услуги по повышению квалификации водителей по категории «В», и более 36 – по категории «D». Перечень организаций, оказывающих услуги по повышению квалификации водителей, размещен на сайте Минтранса.

За один месяц в таких организациях может повысить квалификацию по категории «В» более 5,5 тысячи водителей, по категории «D» — около 1 тысячи. Свободных мест имеется в достаточном количестве.