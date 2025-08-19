К ним относятся транспортный, земельный и налог на недвижимость

Плательщиками являются все лица, владеющие недвижимостью в Беларуси. Налогообложению подлежат жилые дома, квартиры, гаражи, садовые домики и дачи, коммерческая недвижимость, а также земельные участки и транспортные средства, состоящие на учете в ГАИ. Оплата имущественных налогов производится единым платежом по месту регистрации физического лица.

Оплатить имущественный налог можно любым удобным платежом: с помощью интернет-банкинга, в личном кабинете, в любом отделении банка или на почте.