Артур Хроленков, Дмитрий Карпов и Дмитрий Полуян намолотили свыше 1000 тонн зерна на уборке урожая. Водитель Василий Михальков перевез более 1500 тонн зерна.

Вручить заслуженные награды и выразить слова признательности аграриям за работу в поле сегодня приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко.

Поблагодарив аграриев за добросовестный труд, Валентин Антонович вручил им памятные ленты «Лидер жатвы-2025» и дипломы районного исполнительного комитета.

К чествованию присоединилась Валентина Ксензова, которая от руководства сельхозпредприятия и профсоюза АПК поощрила комбайнеров денежными сертификатами.

Со словами благодарности к хлеборобам обратилась Татьяна Чечко. От районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Васильевна вручила дипломы и подарки Дмитрию Карпову и Дмитрию Полуяну.