На данный момент убрано более 82% площадей зерновых, зернобобовых культур и рапса.

«Еще семь-восемь погожих дней, и мы должны завершить уборку. Главная задача на данный момент – выполнить госзаказ. Что касается техники, необходимо сконцентрировать ее там, где большие объемы уборки», – дал поручение губернатор Иван Крупко.

Кроме того, подчеркнул глава региона, сев озимого рапса должен быть завершен до 25 августа, а уборку соломы – до 15 сентября.

Председатель облисполкома подчеркнул, что уже сейчас нужно сформировать отряды, которые будут убирать кукурузу:

«Составьте план работы, чтобы отряды занялись уборкой кукурузы по графику».

Гомельщина официально