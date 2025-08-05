Экипажи в составе Александра Тищенко и Владимира Греся, Александра Сухорукова и Геннадия Маслюка в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм, надежность и упорство в достижении цели.

Примечательно, что наравне с опытными товарищами в мирной битве за хлеб весомую лепту вносит и молодежь. экипаж Степана Жгельского и Никиты Савельева не только в районе, но и в области стал первым экипажем-тысячником. Для Никиты это вторая жатва и второй тысячный намолот. А для Степана – первый опыт в качестве командира хлебного экипажа И такой достойный результат! Как отмечают молодые люди, все потому, что это не просто работа, это любовь к земле и стремление принести пользу не только родному предприятию, району, но и всей стране.

За ратный труд – слова благодарности, крепкие рукопожатия, дипломы, ленты лидеров жатвы и памятные подарки. Хлеборобов в поле приехали поздравить председатель райисполкома Валентин Ундруль, первый заместитель председателя­ – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович, администрация предприятия, представители районных общественных организаций.

Слова искренней благодарности за труд глава района Валентин Ундруль адресовал комбайнерам от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, пожелал достойных урожаев, надежной техники, крепкого здоровья и вручил лидерам дипломы райисполкома.

Николай Балабанович выразил уверенность, что еще не один экипаж вольется в когорту лидеров района, и вручил ленты «Лидер жатвы» и дипломы предприятия.

К поздравлениям присоединились председатель районного отделения РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский и представитель РК ОО «БРСМ» Марина Габис. Отличный настрой на плодотворный день хлеборобам подарила Божена Агажельская, исполнив зажигательную песню.