Образовательный процесс традиционно будет организован с учетом деления учебного года на 4 четверти, предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы.



Как сообщается на сайте Министерства образования Республики Беларусь, в 2025/2026 учебном году школьники сядут за парты 1 сентября. Завершится первая четверть 1 ноября.

Вторая четверть будет, пожалуй, самой короткой и продлится с 10 ноября по 24 декабря 2025 г.

Самая продолжительная часть учебного года традиционно приходится на зиму. По срокам третья четверть пройдет с 8 января по 21 марта 2026 г.

Завершающая учебу четвертая четверть по времени придется с 30 марта по 31 мая. Для учащихся 9-11-х классов учебный год завершится чуть раньше – 25 мая 2026 года, поскольку старшеклассников ждут выпускные экзамены за курс базовой и средней школы.

Время для отдыха школьников также предусмотрено в учебном процессе. Осенние каникулы в новом учебном году продлятся 8 дней: на отдых ребята отправятся 2 ноября, а уже 9-го вернутся за парты.

Зимние каникулы будут длинными. На отдых запланировано аж 14 дней. С 25 декабря 2025 года школьники смогут отложить свои учебники и погрузиться в активный досуг и оздоровиться. Отдыхать зимой ребята будут по 7 января 2026 года включительно.

К тому же для самых юных школьников, которые учатся в 1-2-х классах, а также учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения в начальной школе в 3-м классе предусмотрены дополнительные зимние каникулы. Отдыхать малыши будут 7 дней – с 16 по 22 февраля.

Весенний отдых займет 8 дней. Решено, что каникулы в это время года у школьников начнутся 22 марта и завершатся 29-го числа этого же месяца.

Долгожданные летние каникулы продлятся 92 дня. По завершении учебного года большая часть школьников отправится на отдых с 1 июня и вернется за парты 1 сентября. Летние каникулы у выпускников базовой школы будут короче: им положено всего 82 дня отдыха – с 11 июня по 31 августа.

Учащиеся 8 классов кадетских и суворовского училищ, специализированных лицеев, ученики 10-х классов (за исключением тех, кто учится в специализированных по спорту классах, вечерних классах, санаторных школах, училищах олимпийского резерва) будет отдыхать летом 87 дней. Для них летние каникулы запланированы с 6 июня по 31 августа 2026 г. включительно.

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