Это следует из изменений в Правила безопасности организации образовательного процесса, организации воспитательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования, которые опубликованы на pravo.by

Документ дополняет Правила пунктом 171, в котором помимо прочего указано: «Использование педагогическими работниками учреждения общего среднего образования устройств мобильной связи (интернет-связи) в ходе образовательного процесса не допускается, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников, иных экстренных случаев».

Кроме того, этим же пунктом определено, что ученики также не могут пользоваться устройствами мобильной связи (интернет-связи). Единственное исключение – использование гаджетов по состоянию здоровья, например, для мониторинга уровня сахара в крови при диабете. В отдельных случаях (оперативная связь с родственниками) ученикам можно пользоваться телефонами с разрешения дежурного администратора или лица, ответственного за хранение устройств мобильной связи.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

1prof.by