На МТФ «Папоротное» СУП «Морозовичи-Агро» 100 процентов молока получают сортом «Экстра» и в день сдают около 8,5 тонны.

По словам управляющего отделением «Папоротное» Александра Буслова, заслуга в достижении хороших показателей принадлежит всем работникам МТФ. В том числе – оператору машинного доения Надежде Бодруновой и животноводу Ивану Фуру, обслуживающему дойное стадо. Они вошли в число победителей ежегодного социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов района по итогам 2024 года. Объединяет их и то, что для обоих Будакошелевщина стала второй родиной.

В августе Надежда Бодрунова отметила 25-летие в профессии. Уже 6 лет из них она трудится в СУП «Морозовичи-Агро». В Буда-Кошелевский район переехала в 1998 году из Казахстана. Рано потеряла маму, поэтому воспитанием занимались бабушка и дедушка, которые и привили ей любовь к животным.

– В детстве после школы я буквально пропадала на ферме, помогая бабушке и дедушке. Они меня научили заботиться о буренках, – вспоминает Надежда Сергеевна.

Сегодня она с напарницей Валентиной Балахоновой обслуживает более 400 голов. Первая дойка начинается в 5 часов утра. Прежде чем к ней приступить, проводится подготовка оборудования.

– Перед доением слесарь промывает молокопроводы. Я же снимаю аппараты, подсоединяю их к животным и контролирую процесс. Дою группами по 12 коров, – посвящает оператор в тонкости профессии. – Работаю по графику 3 дня через 2. Но если возникает необходимость подменить коллег, стараюсь не отказывать.

В выходные дни Надежда Бодрунова любит готовить, особенно – печь торты. В свое время у нее не получилось стать кондитером, но желание делать кулинарные шедевры с годами не пропало. Вот и радует сладостями себя и дочь Зою, которая учится в БелГУТе на инженера.

Быстро освоился в новом коллективе и Иван Фур. Родом он из Украины, в 1998 году с мамой переехал в поселок Папоротное. Когда-то хотел связать жизнь с вооруженными силами, но не сложилось. Устроившись в сельхозпредприятие, около года трудился в полеводческой бригаде, а затем его перевели на МТФ.

– К моим основным обязанностям относятся: уборка остатков кормов, подача сена, выгон коров из сараев, очистка кормового стола, – отмечает Иван Фур. – При необходимости помогаю в раздаче муки.

Работать непросто, но Иван Васильевич привык к физическим нагрузкам.

– Легкого труда на ферме нет. Но, несмотря ни на что, я всегда стараюсь все делать на совесть, – отмечает животновод.

Дома, в г. Буда-Кошелево, его всегда ждут супруга Ирина и сын Тимофей. К слову, Ирина Игоревна – почтальон в отделении почтовой связи №1 райцентра. Она, как и супруг, является передовиком в своем деле. В частности, в этом году стала победителем открытого районного конкурса «Слава женщинам труда» в номинации «Женщина-мать».

Евгений Коновалов

Фото автора