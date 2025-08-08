Татьяна Титоренко, главный редактор учреждения «Редакция газеты «Авангард»:

– В ходе общения корреспондента издания Саймона Шустера американского журнала Time с Главой белорусского государства в одном из вопросов журналист озвучил существующее мнение, что США через восстановление диалога с Беларусью стремятся некоторым образом отдалить ее от России. Следует отметить, что со стороны США такое желание существовало всегда и об этом говорил еще Джордж Сорос, когда в 1990-е годы приезжал в Беларусь и встречался с Александром Лукашенко. Но Президент еще тогда дал ему понять, что сотрудничества в этом направлении не будем. Белорусский лидер сдержал свое слово, четко придерживаясь выбранной линии. Александр Лукашенко подчеркнул, что между Беларусью и Россией – тесные союзнические отношения, которые сложились не только исторически, но и закреплены в многочисленных документах. И Беларусь неукоснительно соблюдает все свои обязательства. «Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области. Вы это знаете. Начиная от «Орешника», заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического, – обозначил Глава государства. – Россия уже во все свои документы включила: «Нападение на Беларусь – это нападение на Россию». Точно так и у нас. Нападение на Россию – это нападение на Беларусь. У нас теснейшие отношения. Разорвать их никто не может, особенно болтуны Европейского союза».

Когда речь зашла о том, как в России воспринимают восстановление белорусско-американского взаимодействия на официальном уровне, Александр Лукашенко как истинный дипломат обратил внимание, что обсуждение во время переговоров третьих лиц и государств, которые там не присутствуют, исключено в дипломатической практике. Возможно концептуальное обсуждение каких-то общих вопросов, но договариваться за спиной у кого-то – это табу.

Глава государства как мудрый политик всегда придерживался и придерживается принципа, что разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. А Беларуси это не надо. Более того, Президент призывает к немедленным переговорам, без затягивания конфликта и закулисных игр. Белорусский лидер остается одним из немногих политиков, сохраняющих способность к анализу и поиску реальных путей к миру.

С гордостью смотрела, как Александр Лукашенко ведет беседу: абсолютно открыто, откровенно отвечая на любые вопросы. Это отметил и Саймон Шустер. Ему очень импонирует манера общения Главы государства. По его ловам, это делает далеко не каждый лидер, с которым он общался.