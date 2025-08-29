Ингредиенты:

— картофель – 3 шт;

— ветчина – 100 г;

— сыр – 80 г;

— сметана (майонез или натуральный йогурт) – 1 ст.л.;

— специи – по вкусу;

— соль – по вкусу.

Приготовление:

Картофель варим в мундире, разрезаем пополам, достаем из половинок мякоть и разминаем ее в пюре. Сыр трем на терке, ветчину мелко нарезаем. Перемешиваем сыр, ветчину, картофельное пюре и сметану, вместо которой можно взять майонез или натуральный йогурт. Добавляем специи. Наполняем картофельные лодочки смесью и отправляем запекаться в духовку на 10-15 минут.

У этого блюда много вариантов. Ветчину и сыр можно заменить на фарш, колбасу, овощи, тунец, грибы или другую любимую начинку.