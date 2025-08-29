Ингредиенты:
— картофель – 3 шт;
— ветчина – 100 г;
— сыр – 80 г;
— сметана (майонез или натуральный йогурт) – 1 ст.л.;
— специи – по вкусу;
— соль – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель варим в мундире, разрезаем пополам, достаем из половинок мякоть и разминаем ее в пюре.
- Сыр трем на терке, ветчину мелко нарезаем.
- Перемешиваем сыр, ветчину, картофельное пюре и сметану, вместо которой можно взять майонез или натуральный йогурт. Добавляем специи.
- Наполняем картофельные лодочки смесью и отправляем запекаться в духовку на 10-15 минут.
У этого блюда много вариантов. Ветчину и сыр можно заменить на фарш, колбасу, овощи, тунец, грибы или другую любимую начинку.