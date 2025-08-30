С приветственым словом к собравшимся на торжественном открытии обратился заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников. Дмитрий Вадимович пожелал ребятам успехов в учебе, спорте и творчестве, а их родителям – как можно больше поводов гордиться своими детьми.

Для гостей подготовили яркую и динамичную концертную программу. Атмосферу праздника в этот солнечный, по-летнему жаркий день создавали зажигательные выступления Влада Кобякова, Насти Кравченко, DJ Jeneva, других ярких звезд и звездочек из Беларуси и России. Сейчас зрители ждут одного из хедлайнеров праздника – Олега Майами.

На площади Ленина раскинулись фудкорты. Фестиваль под говорящим слоганом «Яркий, зеленый, твой» стал не только развлечением, но и возможностью поближе ознакомится с продуктами Беларусбанка, доступными и для школьников. Продолжают работу интерактивные зоны.

