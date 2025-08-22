Дни кино стран СНГ проходят 22-24 августа в Санкт-Петербурге в рамках VI Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival. Мероприятие организовано компаний «Роскино» при поддержке Министерства культуры России совместно с киностудией «Лендок», сообщили БЕЛТА в «Роскино».

В программе Дней кино стран СНГ — масштабная подборка лент из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В их числе игровые и документальные картины, авторское и жанровое кино, исторические и современные драмы.

Белорусский кинематограф будет представлен созданной в 2025 году режиссером Александром Анисимовым документальной дилогией о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны «Сожженные деревни» и «Лагеря смерти». В программу также включена лента Юрия Тимофеева «Трест, который не лопнул», рассказывающая об истоках и развитии белорусского кинематографа.