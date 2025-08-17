Это стало возможно благодаря уникальному путешествию начальника Чечерского РОВД Евгения Овчинникова, который вместе с друзьями совершил многодневный переход длиной более 8 тысяч километров, отправившись из Гомеля прямо к живописному Памиру в Киргизию.

Пройдя внушительное расстояние, команда успешно достигла вершины пика. Поднимаясь к заветной цели, Овчинников бережно нес в своем рюкзаке символы малой родины – флаги Чечерска и Республики Беларусь. Достигнув наивысшей точки маршрута, он впервые поднял знамена родного края среди величественных горных вершин.

Гомельщина официально