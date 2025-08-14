Такой позиции придерживается национальный профцентр при работе над законопроектом по внесению изменений в Трудовой кодекс.

Напомним, ФПБ входит в состав межведомственной рабочей группы по разработке данного законопроекта. В целом предлагается внести корректировки в десятки статей документа. Это как технические правки, так и принципиально новые нормы.

Одна из них касается контрактной формы найма, в частности, предлагается отменить процедуру продления контракта и на каждый период заключать новый.

«Человек должен быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому ФПБ и предлагает дополнительно проработать данный вопрос и предусмотреть механизмы, гарантирующие работнику при заключении последующих контрактов продолжение работы на условиях, не ухудшающих его положение,» – подчеркнули в пресс-службе ФПБ.

Еще один дискуссионный вопрос – предложение о введении новой формы трудовых отношений: работа в режиме саморегулируемого рабочего времени. Предполагается, что при такой форме организации труда заключается срочный трудовой договор и работник по согласованию с нанимателем самостоятельно определяет время и объем выполняемой работы. В свою очередь, у нанимателя нет обязанности предоставлять работнику работу, он может предложить ее исходя из производственных задач.

«Безусловно, предложенное нововведение может послужить гибкости трудовых отношений и решению определенных задач для нанимателей. В то же время для работников есть определенные риски в части нестабильности трудовых отношений, отсутствия ряда трудовых гарантий, охраны труда. Поэтому данный вопрос также требует дополнительного обсуждения», – подчеркнули в пресс-службе национального профцентра.

В то же время ряд новаций законопроекта безоговорочно поддерживается профсоюзами. В частности, это касается предложений о расширении перечня работников, которым предоставляется выходное пособие в случае увольнения, гарантированной оплате социального 14-дневного отпуска отцу при рождении ребенка.

Кроме того, на данный момент в проект документа включено предложение профсоюзов, которое предусматривает введение оплаты за наставничество. Еще одна инициатива профсоюзов касается процедуры заключения коллективных договоров.

«На сегодняшний день в Трудовом кодексе прописан только порядок вступления сторон в коллективные переговоры, а срок, в течении которого в организации должен быть заключен коллективный договор, не определен. В результате на практике имеются случаи, когда процедура подписания этого важного документа затягивается по субъективным причинам. Поэтому ФПБ и предложена норма, согласно которой коллективный договор должен быть подписан в течении трех месяцев с момента вступления сторон в переговоры. Это будет способствовать совершенствованию коллективно-договорной работы и расширению дополнительных гарантий для работников» — подчеркнули в пресс-службе ФПБ.

Пресс-служба Федерации профсоюзов