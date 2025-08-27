Ингредиенты:

— картофель — 6-8 шт;

— лук — 1 шт;

— чеснок — 2 зубчика;

— сливочное масло — 40 г;

— мука — 3 ст.л;

— молоко — 500 мл;

— сливки (20% ) — 200 мл;

— тимьян — пару щепоток;

— соль, перец — по вкусу;

— раст. масло — для жарки.

Приготовление:

1. Картошку нарезаем на тонкие слайсы. Лук на мелкий кубик, чеснок так же.

2. Картофель выкладываем на противень вертикально, гармошкой. Убираем в сторону.

3. На растительном масле обжариваем до мягкости лук, закидываем чеснок. Через пару минут сливочное масло. Насыпаем муку. Через 3 минуты, постепенно наливаем, постоянно помешивая, молоко. Солим, перчим, добавляем тимьян. Доводим до загустения.

4. Картофель солим, заливаем соусом. Сверху посыпаем тимьяном и сыром.

5. Отправляем в духовку при 180 гр. на 55 минут.