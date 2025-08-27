Ингредиенты:
— картофель — 6-8 шт;
— лук — 1 шт;
— чеснок — 2 зубчика;
— сливочное масло — 40 г;
— мука — 3 ст.л;
— молоко — 500 мл;
— сливки (20% ) — 200 мл;
— тимьян — пару щепоток;
— соль, перец — по вкусу;
— раст. масло — для жарки.
Приготовление:
1. Картошку нарезаем на тонкие слайсы. Лук на мелкий кубик, чеснок так же.
2. Картофель выкладываем на противень вертикально, гармошкой. Убираем в сторону.
3. На растительном масле обжариваем до мягкости лук, закидываем чеснок. Через пару минут сливочное масло. Насыпаем муку. Через 3 минуты, постепенно наливаем, постоянно помешивая, молоко. Солим, перчим, добавляем тимьян. Доводим до загустения.
4. Картофель солим, заливаем соусом. Сверху посыпаем тимьяном и сыром.
5. Отправляем в духовку при 180 гр. на 55 минут.