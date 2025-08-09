Чтобы на летних каникулах обеспечить детям полноценный отдых, в учреждениях образования работают школьные лагеря. В одном из них, расположенном в Николаевской школе, побывал корреспондент «Авангарда».

Как рассказал директор школы Дмитрий Вава, в рамках оздоровительной кампании в летний период были организованы два лагеря дневного пребывания: в июне (17 ребят) и августе (20). В июле при поддержке ОАО «Николаевка» функционировал лагерь труда и отдыха. Ребята наводили порядок на территории сельхозпредприятия. С 11 августа начнет работу студенческий отряд от БРСМ. Около 10 учащихся 8-11 классов будут трудиться в местном хозяйстве.

С 4 по 22 августа дети посещают лагерь дневного пребывания. Есть среди них те, кто только пойдет в первый класс (3 человека), и мальчики и девочки старшего возраста. В лагере они находятся с 8.00 до 16.00. Учитель Светлана Киреева проводит с ними учебно-развивающие занятия с обязательной прогулкой на свежем воздухе. Предусмотрено трехразовое питание, причем блюда практически не повторяются.

По словам Дмитрия Александровича, 1 сентября за парты сядут 76 учащихся, а в детский сад придут 11 воспитанников. Школа практически готова к новому учебному году: на 100% укомплектована материально-техническая база, введены в эксплуатацию две душевые комнаты, два санузла (в спортзале и на третьем этаже).

Также выполнен косметический ремонт коридоров и кабинетов школы, в детском саду – стен и полов. Частично заменили сантехнику.

– Нет вопросов и по кадровому обеспечению, – отмечает Дмитрий Вава. – В школе работают два молодых специалиста – учителя английского языка и географии, еще один (воспитатель детского сада) приступит к работе 15 августа.

Так что ребятам остается учиться и еще раз учиться. Возможно, они смогут повторить достижение своей землячки Елизаветы Лазовской, которая в этом году набрала 100 баллов во время сдачи централизованного экзамена по английскому языку и поступила в ГГУ имени Ф. Скорины.