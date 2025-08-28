Опытные огородники, которые уже много лет занимаются выращиванием томатов, знают, что август — это тот месяц, когда необходимо принимать серьезные меры для того, чтобы получить крупные и мясистые плоды. Если не уделить должного внимания обрезке, даже самые урожайные сорта могут порадовать только мелкими и невкусными помидорами.

Почему нужно обрезать листья томатов

К концу лета нижние листья на растениях становятся ненужными, так как они начинают желтеть и отнимают у куста важные питательные вещества. Более того, такие листья ухудшают вентиляцию куста, что также негативно сказывается на здоровье растений. Поэтому важно удалять не только пожелтевшие, но и абсолютно здоровые листья, которые находятся ниже первой кисти с плодами. Это позволит значительно ускорить процесс их созревания и одновременно снизить риск возникновения грибковых заболеваний, которые могут повредить урожай.

На что еще стоит обратить внимание

В августе также стоит обратить внимание на пасынкование, которое следует проводить более активно и агрессивно, оставляя только основные стебли. В это время года новые боковые побеги уже не успеют дать полноценный урожай, а лишь будут ослаблять растение, отнимая у него силы. Если на кистях образовались мелкие или деформированные завязи, лучше всего их удалить, так как шансы на их созревание очень малы. Это позволит растению направить все свои ресурсы на оставшиеся плоды, что увеличит их размер и улучшит вкус.

Сократите полив

Полив томатов в конце лета следует сократить до минимума, так как избыток влаги может привести к растрескиванию плодов. Рекомендуется увлажнять почву примерно раз в 7–10 дней, что будет вполне достаточно. В это время подкормки, содержащие азот, лучше исключить из рациона растений, так как они вызывают активный рост зелени, что негативно сказывается на формировании плодов. Взамен стоит использовать калийные удобрения или древесную золу, которые помогут улучшить качество плодов.

Накройте плоды от холодов

Если ночи становятся холодными, что характерно для конца лета, томаты, растущие в открытом грунте, желательно укрывать спанбондом. Температура ниже +10°C может остановить усвоение питательных веществ растениями, что негативно скажется на их развитии. Крупноплодные сорта требуют особого внимания, так как тяжелые кисти могут сломать стебли под своим весом. Чтобы избежать этого, необходимо подвязывать кисти, что обеспечит надежную поддержку.

Лайфхак от опытных огородников

Некоторые огородники практикуют метод, называемый надрыванием корней. Суть его заключается в том, что куст слегка подтягивают вверх, нарушая при этом часть мелких корешков. Это действие стимулирует быстрое созревание оставшихся плодов, так как растение начинает активно перераспределять свои ресурсы. Кроме того, бурые томаты можно аккуратно снимать, и они будут дозревать в темноте, что также освободит ресурсы для оставшихся зеленых плодов, позволяя им развиваться более активно.

mlyn.by