«Это основная наша задача — быть готовыми к отражению агрессии противника. Вся деятельность наших Вооруженных Сил именно на это и направлена. Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск, — ответил Виктор Хренин. — Мы постоянно уточняем структуру Вооруженных Сил. Мы вносим изменения в свои документы, формы и способы действия войск. Мы смотрим на развитие средств вооруженной борьбы, которые сегодня тоже очень стремительно развиваются — те же беспилотные летальные аппараты, которые вносят очень серьезные изменения на поле боя».
Министр обороны напомнил о требовании главы государства «не расслабляться»: «Мы именно этим и занимаемся. Для этого мы проводим учения, тренировки, отмобилизовываем военнообязанных… Вы видите тот большой комплекс мероприятий, которым сейчас занимаются Вооруженные Силы».
При этом, подчеркнул он, в Вооруженных Силах Беларуси есть понимание, что потенциальные противники наблюдают за этими процессами и оценивают белорусскую армию. Именно поэтому приходится учитывать, как они могут действовать против Беларуси. Эти сценарии рассматриваются в ходе всех учений и штабных тренировок. «Это мы и называем подготовкой и готовностью к отражению агрессии», — констатировал глава военного ведомства.
Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы.