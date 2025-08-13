Основная задача белорусской армии — быть готовой к отражению агрессии потенциального противника. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.


Журналисты спросили Виктора Хренина, готова ли белорусская армия отразить возможное нападение со стороны потенциальных противников Беларуси. Этот вопрос остается актуальным с учетом той напряженной обстановки, которая складывается у белорусских границ.

«Это основная наша задача — быть готовыми к отражению агрессии противника. Вся деятельность наших Вооруженных Сил именно на это и направлена. Мы постоянно занимаемся совершенствованием уровня своей подготовки, штабов, войск, — ответил Виктор Хренин. — Мы постоянно уточняем структуру Вооруженных Сил. Мы вносим изменения в свои документы, формы и способы действия войск. Мы смотрим на развитие средств вооруженной борьбы, которые сегодня тоже очень стремительно развиваются — те же беспилотные летальные аппараты, которые вносят очень серьезные изменения на поле боя».

Министр обороны напомнил о требовании главы государства «не расслабляться»: «Мы именно этим и занимаемся. Для этого мы проводим учения, тренировки, отмобилизовываем военнообязанных… Вы видите тот большой комплекс мероприятий, которым сейчас занимаются Вооруженные Силы».
При этом, подчеркнул он, в Вооруженных Силах Беларуси есть понимание, что потенциальные противники наблюдают за этими процессами и оценивают белорусскую армию. Именно поэтому приходится учитывать, как они могут действовать против Беларуси. Эти сценарии рассматриваются в ходе всех учений и штабных тренировок. «Это мы и называем подготовкой и готовностью к отражению агрессии», — констатировал глава военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина.

Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы.