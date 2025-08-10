Каждый человек в свое свободное время предпочитает заниматься тем, что приносит ему радость и удовольствие. А чем увлекаются жители нашего района, узнавала корреспондент «Авангарда».

Елена РАДЧЕНКО с дочерью Юлией, горожане:



– У современных родителей практически нет свободного времени: постоянная гонка за самореализованностью, различные увлечения. Здорово, если что-то из этого можно объединить. У меня получилось: находясь в декретном отпуске, научилась шить шелковые аксессуары для волос. Такое хобби и мне приносит удовольствие, и многим жительницам нашего города. Ведь шелк не только украшает представительниц прекрасного пола, но и бережет их волосы.

Ольга ТУР с дочерью Анастасией, жители г. Буда-Кошелево:



– Свободное время провожу активно: играю с детьми, придумываю разные интересные развлечения. Еще нравится отдыхать в деревне, там я наслаждаюсь природой и свежим воздухом. Особенно любим с детьми рыбалку. Ведь даже просто посидеть на берегу, слушая шум воды и понаблюдать за закатом, – незабываемые впечатления.

Наталья ПИЛИПЕНКО, жительница райцентра:



– Алмазная мозаика – мое любимое занятие. Это увлекательное хобби позволяет отвлечься от повседневных забот и творить красивые картины своими руками. Я наслаждаюсь каждым моментом, создавая уникальные произведения, которые украшают мой дом и приносят радость близким.

Инна КОСТЯНКО

Фото автора