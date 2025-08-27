Сенатор передала 35 комплектов постельного белья и одеяла в Уваровичскую участковую больницу и еще 20 – в центральную районную. Главный врач ЦРБ Станислав Крылатов рассказал о том, какие медицинские услуги жители района могут сегодня получить в учреждении здравоохранения в Уваровичах и поблагодарил Аллу Смоляк за оказанную помощь.

Алла Викторовна пообщалась с пациентами, которые выразили слова признательности медперсоналу за качественное оказание медпомощи и внимательное к ним отношение. А председатель районной организации РОО «БОКК» Тамара Кравцова вручила пациентам подарки.Как отметила Алла Смоляк, участковая больница содержится в надлежащем порядке и здесь своевременно оказывают медицинскую помощь. Сенатор пожелала коллективу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.