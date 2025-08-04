4 августа 2025 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрен ряд вопросов, влияющих на качество жизнедеятельности региона.

«В Гомельской области налажено тесное взаимодействие всех ветвей власти для обеспечения качественной жизнедеятельности в регионе. На аппаратных совещаниях оперативно решаются точечные вопросы. Сегодня одним из вопросов мы заслушали информацию о наведении порядка в крупнейшем районе областного центра. На территории Железнодорожного района расположены основные градообразующие предприятия промышленного комплекса и крупные транспортные узлы, работают строительные организации, разветвленная сеть торговли, пунктов питания и летних кафе. Для комфортной жизни граждан здесь созданы все условия: развитая сеть учреждений образования, медицины, построены современные игровые площадки, есть парки и скверы. И все это должно иметь красивый, ухоженный вид», – отметила сенатор.