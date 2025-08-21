19 августа член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в акции «Соберем портфель первокласснику» в Светлогорске.

Екатерина Зенкевич в рамках акции «Соберем портфель первокласснику» вручила портфели и канцтовары будущим первоклассникам средней школы №10 им. С.Л.Красноперова г. Светлогорска.

Без двух недель первоклашки с уверенностью ответили ребята, что нужно для успешной учебы тем, кто сядет за школьные парты впервые: «Форму купили – вот на мне, очень нарядная. Нужны еще канцтовары!» – уверенно заявили дети. Член Совета Республики уверила: для будущих учеников подготовлены красочные канцелярские наборы – все самое необходимое для успешного старта школьной жизни.

«Перед вами открывается интересная школьная жизнь, которая подарит много знаний, радости, новых событий и верных друзей. Пусть то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется», – сказала сенатор, пожелав первоклассникам хорошего настроения и отличной учебы.

Вручение подарков прошло в атмосфере радости и теплоты: улыбки детей, гордость родителей и искренние пожелания взрослых сделали этот момент по-настоящему запоминающимся.