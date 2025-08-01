В преддверии начала нового учебного года традиционно по всей стране проводятся мероприятия по подготовке детей к школе. С 1 августа 2025 года стартовала благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику», направленная на оказание помощи детям-первоклассникам из многодетных, малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, детям-сиротам. Диапазон оказываемой помощи расширен. В акцию включены не только дети, идущие в 1-й класс, но и все, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Екатерина Зенкевич в рамках акции «Соберем портфель первокласснику» вручила ранец и набор школьных принадлежностей, а также сладости первокласснице Полине Цюрик, которая 1 сентября пойдет в первый класс государственного учреждения образования «Антоновская средняя школа Жлобинского района».

«Первое сентября – это всегда торжественный и волнующий праздник как для первоклассников, так и для их родителей. Депутатский корпус ежегодно одним из первых принимает активное участие в акции, приобретая школьные принадлежности за свои собственные средства» — отметила сенатор.

Справочно: По состоянию на 01.07.2025 в Гомельской области в 1-й класс придут 14736 первоклассников, всего за парты сядет 160972 учащихся.