Она оценила ход подготовки учреждений образования к новому учебному году, провела мониторинг цен, а также посетила амбулатории врачей общей практики в сельских населенных пунктах.

При посещении социальных объектов Екатерина Зенкевич особое внимание уделила оснащенности объектов оборудованием и мебелью, благоустройству, качеству оказываемой медицинской помощи и работе аптечных киосков. Среди важных тем – наведение порядка на земле, подготовка школ к новому учебному году, а также поддержка молодых специалистов.

Приятной миссией стало вручение портфеля с набором школьных принадлежностей будущей первокласснице в Барсуковском сельском Совете. Сенатор поздравила Милану Леоненко с началом нового этапа в жизни и пожелала, чтобы учеба всегда была в радость.