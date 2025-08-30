Разъяснения по этому вопросу дает судья районного суда Константин Скорин.





– Константин Михайлович, что включает в себя понятие «оскорбление»?

– Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

– Какая ответственность за него предусмотрена?

– За оскорбление предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 1 ст. 10.2 КоАП – в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Если человек привлекается за оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, в соответствии с ч. 2 данной статьи наступает повышенная административная ответственность в виде штрафа в размере до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

– Какие факты учитываются при привлечении лица к административной ответственности за оскорбление?

– Во-первых, должен быть умысел на оскорбление, т.е. действия должны быть специально направлены на унижение человека. Оскорбление также должно содержать неприличную форму. Это могут быть жесты, оскорбительные надписи, нецензурная брань. Кроме того, должны быть унижены честь и достоинство личности, что подразумевает под собой принижение человека как в глазах окружающих, так и в своих собственных. В случае привлечения к повышенной ответственности (ч. 2 ст. 10.2 КоАП) – публичность. Стоит отметить, что оскорбление должно быть адресовано конкретному лицу, даже если оно высказано в его отсутствие, но с расчетом, что информация до него дойдет.

– Что делать, если вас оскорбили?

– Необходимо зафиксировать факт оскорбления любыми способами (скриншоты, свидетели и т.д.). Затем обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел о привлечении к административной ответственности оскорбившего вас лица. Также в ваших интересах предоставлять правоохранительным органам и суду дополнительные доказательства, если таковые имеются, давать пояснения и участвовать в судебных заседаниях. К слову, за 2024-й и истекший период этого года судом Буда-Кошелевского района рассмотрены 16 дел по ч. 1 ст. 10.2 КоАП.

Подготовила

Татьяна ТИТОРЕНКО