XXXII День белорусской письменности пройдет в Лиде 6 и 7 сентября. В этом году праздник родной словесности посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 500‑летию с момента выхода первой белорусской печатной книги — «Апостола» Франциска Скорины. Традиционно в дни торжеств внимание будет уделено и юбилеям классиков белорусской литературы. Не обойдут вниманием и тех писателей, чья биография неразрывно связана со столицей Дня письменности: для Лиды это Валентин Тавлай — талантливый поэт, подпольщик, борец за освобождение Западной Белоруссии от польского гнета, а в годы Великой Отечественной бесстрашный разведчик, человек поразительной биографии и трагической судьбы.

Программа двухдневного фестиваля разнообразна, деталями поделился заместитель министра информации Денис Езерский:

— 6 и 7 сентября в Лиде запланирован Фестиваль книги и прессы. Особое внимание будет уделено регионам. Каждая область презентует свой литературный потенциал, новинки. Приедут делегации региональных союзов писателей. Любители литературы смогут встретиться с публицистами, поучаствуют в автограф‑сессиях. Отдельная зона будет отведена под площадки общественных объединений, где пройдут презентации их проектов.

Издательства приурочили к празднику выход своих многочисленных новинок, музеи, общественные организации страны — создание выставочных экспозиций. 6 сентября пройдут «Лидские чтения» — научно‑практическая конференция, подготовленная совместно с Национальной академией наук, а также гала‑концерт республиканского конкурса «Живая классика» — впервые на главной сцене праздника, причем для выступлений соберутся не только победители этого года, но и лауреаты прошлых лет.

Еще одна прекрасная традиция, связанная с Днем белорусской письменности, — научно‑просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Она стартует 3 сентября из Минска.

— В этом году в рамках старта экспедиции будет подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между Министерством информации и Белорусской православной церковью, — рассказал Денис Езерский. — Запланирован традиционный молебен и напутствие митрополита Вениамина, после чего паломники пройдут маршрутом Святое Поле (возле деревни Загорье Барановичского района) — Зельва — Козловщина (Дятловский район) — Дятлово — Ошмяны — Ивье — Лида.

Во время Дня письменности в Лиде также пройдет открытие арт‑объекта «Верабейки», вдохновленного одноименным стихотворением Валентина Тавлая.

Поэт написал свое произведение в 7 лет, скульптура разместится возле его дома‑музея. Идея создания арт‑объекта принадлежит Лидскому историко‑художественному музею, а воплощение — скульптору Ричарду Груше, который безвозмездно передает городу свою работу.

В празднике, посвященном отечественной словесности, традиционно активное участие принимает Союз писателей Беларуси. В составе официальной писательской делегации 116 человек — представители всех регионов страны, самое большое представительство у литераторов Гродненской области, являющейся хозяйкой нынешнего торжества.

— З нашага вялiкага атрада — амаль 700 чалавек сяброў Саюза пiсьменнiкаў Беларусi — будзе даволi шмат паэтаў, празаiкаў, якiя самастойна прыедуць i таксама будуць удзельнiчаць у мерапрыемствах на розных лакацыях свята, — пояснил председатель Союза писателей Беларуси, руководитель УП «Издательство «Беларусь» Алесь Карлюкевич. — Дарэчы, будуць лiтаратары ўдзельнiчаць i ў навуковых чытаннях «Лiдскiя чытаннi».

У гiсторыка‑краязнаўчым музеi ў Лiдзе пройдзе вечар народнага пiсьменнiка, ганаровага старшынi Саюза пiсьменнiкаў Мiкалая Iванавiча Чаргiнца.

У яго будуць адмысловыя памагатыя, у прыватнасцi народны артыст Беларусi Эдуард Сямёнавiч Ханок — вы ведаеце, што, акрамя ўсяго астатняга, ён аўтар некалькiх кнiг, звязаных з гiсторыяй i сучаснасцю беларускай i савецкай эстрады.

Кульминационной точкой Дня белорусской письменности станет подведение итогов Национальной литературной премии Беларуси.

