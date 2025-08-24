Осень в Беларуси начнется с большого пакета изменений, которые затронут кошельки и повседневную жизнь миллионов граждан, включая корректировку размера пенсий, зарплат бюджетников, тарифов и цен. Собрали самые важные из них.

Пенсии повысятся

С 1 сентября в нашей стране проведут перерасчет трудовых пенсий – по итогу выплаты белорусам на заслуженном отдыхе должны увеличиться в среднем на 5%.

Расходы на осеннее повышение должны составить 107 млн рублей. Всего же в стране 2,3 млн получателей трудовых пенсий.

По оценке Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в первый месяце осени достигнет примерно 980 рублей. Годовой прирост – 167 рублей или 20,5%.

Подрастут зарплаты бюджетников

С 1 сентября в Беларуси вырастет размер базовой ставки, являющейся основным элементом тарифной системы, на основе которой идет расчет размера оплата труда бюджетников, а также приравненных к ним работников некоторых организаций, получающих субсидии.

Она увеличится до 273 рублей – повышение составит 3 рубля (+1,1%). Всего же в нынешнем году средний размер базовой ставки станет больше на 8%.

Минтруда заявило, что сентябрьское повышение показателя затронет более 800 тыс. работников бюджетной сферы.

Корректировка ПДД

С началом осени в Беларуси вступят в силу основные нормы указа №295, который предусматривает изменения в правилах дорожного движения.

Так, с этого момента велосипедисты и самокатчики будут обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги, скорость езды на электросамокатах, сегвеях и моноколесах ограничат (до 25 км/ч по велодорожке и до 10 км/ч по тротуару), а устройствам с массой более 35 кг запретят движение по тротуару.

При этом владельцы электротранспорта, который по техническим характеристикам можно отнести к мопедам и мотоциклам, получат право участвовать в дорожном движении. Для этого нужно подтвердить его тип, оформить электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ.

Кроме того, под средствами персональной мобильности теперь будет пониматься транспорт с электродвигателем, развивающий скорость не более 25 км/ч.

Рост тарифов на проезд по платным дорогам

Минтранс Беларуси с началом сентября повышает тарифы на проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам страны.

Для машин с допустимой общей массой более 3,5 тонны они вырастут так:

с двумя осями – 0,117 евро за километр (+0,003 евро);

с тремя осями – 0,146 евро за километр (+0,004 евро);

с четырьмя и более осями – 0,176 евро за километр (+0,005 евро).

Для легковушек 30-дневная виньетка подорожает до 32 евро (+1 евро), а годовая – до 110 евро (+3 евро).

Кроме того, вырастут штрафы за нарушение правил оплаты проезда для авто массой свыше 3,5 тонны:

за неполную оплату – до 18,5 евро (+0,5 евро);

за неоплату – до 37 евро (+1 евро).

Изменения в сфере образования

С началом учебного года в нашей стране начнет действовать обновленный Кодекс об образовании. Изменения предусматривают, что Совмин получит полномочия на перераспределение и перенаправление на работу молодых специалистов, а также предоставление им дополнительных соцгарантий.

Местные органы власти смогут организовывать бесплатную перевозку учащихся в пределах населенных пунктов к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий.

Сельским школам разрешат вести подготовку водителей автомобилей и самоходных машин. Кроме того, иностранные граждане получат право на получение гранта на подготовку к поступлению в учреждения образования Беларуси.

Также в Кодекс об образовании включат требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.

Запрет на смартфоны в школах

Резонансное решение о запрете на использование учащимися смартфонов на территории белорусских школ также вступает в силу с 1 сентября.

Механика здесь простая: дети при входе в учебное заведение сдают гаджеты, которые будут содержать в специально отведенных местах и сохранность которых обеспечат ответственные лица, и забирают их только после окончания занятий.

В Минобре указывали на запрос со стороны родителей на ограничение использования школьниками смартфонов, а также на то, что такая практика распространена за рубежом.

Ограничения на экспорт яблок

С 1 сентября правительство Беларуси введет ограничения на экспорт отечественных яблок. Поставлять фрукты за пределы нашей страны можно будет только по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ по согласованию со столичным и областными исполкомами.

При этом экспортеру могут отказать в выдаче лицензии при несоблюдении соотношения свободных ресурсов в Беларуси и потребности страны по яблокам (оно должно быть как минимум на уровне 30%).

Новые правила рассчитаны на шесть месяцев.

Новые цены на сигареты

Традиционно в начале почти каждого месяца в Беларуси идет пересмотр максимальных розничных цен на сигареты с фильтром, а также линеек продукции производителей и импортеров.

На момент написания материала неизвестно, стоимость каких марок поменяется и на сколько. При этом есть небольшая вероятность того, что цены вовсе не будут скорректированы – к примеру, в нынешнем году так произошло в июне.

Стартует сезон сельхозярмарок

С приходом осени в Беларуси начинают организовывать сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести продукцию фермеров. К примеру, в Минске первые из них будут организованы с 20-21 сентября. При этом столичные власти отмечают, что если погода будет позволять, ярмарки будут работать до начала зимы.

Бесплатный проезд для школьников

Учащиеся белорусских школ снова смогут бесплатно ездить в общественном транспорте с 1 сентября. Однако формально решение пока не принято – необходимо дождаться соответствующего постановления правительства.

В предыдущие годы бесплатный проезд для школьников в нашей стране действовал на протяжении 10 месяцев – с 1 сентября по 30 июня.

